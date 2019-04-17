3517 апреля 2019

Когда закрывали смену, обнаружили ошибку кассира. Новенький сотрудник посчитал выручку на конец дня вместе с разменными деньгами и пробил чек коррекции «Приход» на излишек средств. Как-то можно исправить ошибку?

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отвечает:

Пробейте чек «Возврат прихода».

В начале рабочей смены кассир получает разменные деньги. Для этого выписывают расходно-кассовый ордер на сумму размена по форме № КО 2 (п. 4.1 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). Когда кассир открывает смену на онлайн ККТ, то может использовать нефискальную операцию «внесение денег». Сведения о ней не передают в ФНС. Так же в конце дня на сумму размена проводят операцию «выплата денег».

Ваш сотрудник ошибочно посчитал разменные деньги вместе с выручкой. На излишек он пробил чек коррекции. Но отменить или исправить его не получится. В действующих форматах фискального документа такой возможности нет.

Чтобы в ФНС данные об итоговой выручке за смену сошлись с фактическими, контролеры на местах рекомендуют пробить чек «Возврат прихода» на сумму размена.

Попросите кассира написать объяснительную о том, почему пришлось пробить чек коррекции. Это потребуется на случай проверки из отдела оперативного контроля.

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