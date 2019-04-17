3717 апреля 2019

Мы хотим объявить сотруднику благодарность за качественную работу и оплатить путевку на отдых. Можем ли мы одновременно применить два вида поощрения?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, вы сами определяете, как именно поощрить работника. Можете:

  • объявить сотруднику благодарность;
  • выплатить премию;
  •  наградить ценным подарком или почетной грамотой;
  • представить сотрудника к званию лучшего по профессии.

Такой перечень поощрений определяет Трудовой кодекс. Однако вы можете его расширить. Установить бонусы для сотрудников в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, коллективном договоре и т. п. Например, за качественную работу предоставлять дополнительный выходной день, бесплатную путевку на курорт, абонемент в спортзал и др. Оформлять благодарственное письмо, грамоту. Никто не запрещает одновременно применить сразу несколько мер поощрения. Например, вместе с объявлением благодарности оплатить сотруднику путевку на курорт.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.