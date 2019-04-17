Да, вы сами определяете, как именно поощрить работника. Можете:

объявить сотруднику благодарность;

выплатить премию;

наградить ценным подарком или почетной грамотой;

представить сотрудника к званию лучшего по профессии.

Такой перечень поощрений определяет Трудовой кодекс. Однако вы можете его расширить. Установить бонусы для сотрудников в правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, коллективном договоре и т. п. Например, за качественную работу предоставлять дополнительный выходной день, бесплатную путевку на курорт, абонемент в спортзал и др. Оформлять благодарственное письмо, грамоту. Никто не запрещает одновременно применить сразу несколько мер поощрения. Например, вместе с объявлением благодарности оплатить сотруднику путевку на курорт.

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