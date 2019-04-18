Спишите проездные билеты со счета 50 в момент выдачи сотрудникам. Движение проездных документов отразите в ведомости. Разработайте ее форму самостоятельно, но не забудьте об обязательных реквизитах первички (ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Пример такой ведомости — справа. Чтобы не потерять налоговые расходы, утвердите список лиц, которые имеют право пользоваться проездными документами.

Для учета проездных билетов используйте счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» или 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Выбранный вариант закрепите в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008). Формулировка может быть такой: «При выдаче работникам проездных билетов их стоимость отражается по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Проводки такие:

ДЕБЕТ 71 (73) КРЕДИТ 50 субсчет «Денежные документы»

выдан сотруднику проездной билет на общественный транспорт;

ДЕБЕТ 50 субсчет «Денежные документы» КРЕДИТ 71 (73)

возвращен сотрудником проездной билет на общественный транспорт.

Списать в расходы стоимость билета можно в двух случаях. Первый — сотрудник полностью использовал билет и сдал отчет о поездках. Второй — истек срок действия билета. Не важно, все поездки по нему были использованы или нет. В бухучете сделайте такую запись:

ДЕБЕТ 20 (26, 44) КРЕДИТ 71 (73)

списана стоимость использованных проездных билетов.

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