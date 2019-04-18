Трудовое законодательство не регламентирует процедуру поощрений сотрудников. Вы сами решаете, как назначать и оформлять премии, в каком локальном документе их прописать. Это может быть и ПВТР, и отдельный локальный акт. Вы правы в том, что прописать лучше не только меры поощрения, но и условия, как их начислять. Например, поставить размер премии в зависимость от стажа работы сотрудника в компании. Если не хотите платить денежные премии, можете сотрудника со стажем наградить ценным подарком, а тому сотруднику, что трудится недавно, объявить благодарность.

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