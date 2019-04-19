Да, вправе.

Плата за аренду может состоять из постоянной части и компенсации затрат арендодателя на содержание помещения. Счет-фактуру выставляют на общую стоимость услуги. При этом можно прописать в отдельных строках сумму постоянной и переменной платы за аренду.

Арендодатель вправе заявить вычет на сумму НДС по стоимости энергоснабжения. С этим согласны в ФНС [письмо от 04.02.2010 № ШС-22-3/86]. Ведь без закупки электроэнергии, воды и других ресурсов помещение не получится предоставлять в аренду.

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