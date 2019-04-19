Вы можете оформить представление сразу на нескольких сотрудников. С инициативой поощрить работника, как правило, выступает его непосредственный руководитель. Поскольку закон не устанавливает процедуру поощрения, вы можете по своему усмотрению разработать форму представления и порядок ее заполнения. Если применяете унифицированные формы, используйте типовую форму приказа о поощрении сотрудника № Т-11а (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 г. № 1). В нем можно отразить поощрения сразу нескольких работников.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>