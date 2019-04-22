2122 апреля 2019

Компания заключила договор долевого участия на строительство жилого помещения. Право на долевое участие у компании выкупает учредитель. Она подписала с ним договор цессии и взаимозачет на часть долга организации по займу от этого учредителя. Стоимость долевого участия не увеличивали. Надо ли начислить НДС на продажу права?

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отвечает:

Нет, у вас не будет НДС к уплате в бюджет от реализации права на долевое участие.

Реализация имущественных прав облагается НДС [подп. 1 п. 1 ст. 146 НК]. Но в вашем случае налог платить не нужно. При передаче прав на жилые помещения налоговую базу определяют как разницу между продажной стоимостью с учетом налога и расходами на покупку прав [п. 3 ст. 155 НК].

Вы продаете права не дороже, чем приобрели. Если межценовая разница равна нулю или меньше, то налоговая база для НДС отсутствует. Значит, налог начислять не нужно.

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