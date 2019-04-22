Допустим, бухгалтер забыл удержать НДФЛ с какой-то выплаты работнику. Сдал расчет 6-НДФЛ в срок. Позже понял ошибку, удержал налог, доплатил его в бюджет с пенями и подал уточненку. Это произошло до того, как о нарушении узнали налоговики. В этом случае они вправе выписать штраф за просрочку?
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