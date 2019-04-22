Закон не запрещает поощрять работника, у которого есть дисциплинарное взыскание. Вы сами принимаете решение по вопросам поощрений или дисциплинарных взысканий (ст. 191–194 ТК). В локальном нормативном акте можете установить запрет на поощрение сотрудников с непогашенным дисциплинарным взысканием. Если подобного запрета нет, никто не запрещает вам премировать сотрудника.

Если поощряете сотрудника за трудовые заслуги, внесите сведения о премировании в трудовую книжку (ч. 4 ст. 66 ТК, п. 24 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее – Правила). Запись нужно продублировать в личной карточке формы № Т-2 в разделе VII.

Если разовая премия установлена системой оплаты труда, запись в трудовую книжку вносить не нужно (п. 25 Правил). Не отражайте в трудовой книжке сведения о выплате премии к юбилейным датам и праздникам, даже если такие премии не прописали в системе оплаты труда.

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