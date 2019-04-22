5622 апреля 2019

Имеем ли мы право выплатить премию работнику, если прежде он получил дисциплинарное взыскание? Нужно ли вносить запись о разовой премии в трудовую книжку и личную карточку сотрудника по форме № Т-2?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Закон не запрещает поощрять работника, у которого есть дисциплинарное взыскание. Вы сами принимаете решение по вопросам поощрений или дисциплинарных взысканий (ст. 191–194 ТК). В локальном нормативном акте можете установить запрет на поощрение сотрудников с непогашенным дисциплинарным взысканием. Если подобного запрета нет, никто не запрещает вам премировать сотрудника.

Если поощряете сотрудника за трудовые заслуги, внесите сведения о премировании в трудовую книжку (ч. 4 ст. 66 ТК, п. 24 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее – Правила). Запись нужно продублировать в личной карточке формы № Т-2 в разделе VII.

Если разовая премия установлена системой оплаты труда, запись в трудовую книжку вносить не нужно (п. 25 Правил). Не отражайте в трудовой книжке сведения о выплате премии к юбилейным датам и праздникам, даже если такие премии не прописали в системе оплаты труда.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.