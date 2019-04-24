5024 апреля 2019

Можно ли составить два счета-фактуры к одному акту КС-2 и справке КС-3?

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отвечает:

Нет, это не предусмотрено главой 21 НК.

Передачу результата работ оформляют актом [п. 4 ст. 753 ГК]. В день, когда заказчик подписал акт, надо определить налоговую базу по НДС [п. 1 ст. 167 НК, письма Минфина от 13.10.2016 № 03-07-11/59833, от 23.01.2017 № 03-07-11/2832].

В строительстве для приема-сдачи работ применяют унифицированные формы акта КС 2 и справки КС 3. На основании этих документов составляют счета-фактуры.

Налог необходимо предъявить заказчику в течение пяти календарных дней после реализации [п. 3 ст. 168 НК]. НК не предусматривает возможности предъявлять налог частями и составлять несколько счетов-фактур к одному акту.

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