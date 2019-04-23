3623 апреля 2019

В медицинском центре врачи ведут амбулаторный прием пациентов. В марте завершили спец оценку. По результатам спец оценки рабочим местам медицинских работников присвоены классы 3.1 и 3.2. В протоколах СОУТ написано, что право на досрочную пенсию у них нет. Но в п. 20 ч. 1 ст. 30 400-ФЗ сказано, что работники учреждений здравоохранения при определенном стаже имеют право на досрочный выход на пенсию. Нужно ли с их выплат начислять дополнительные страховые взносы?

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отвечает:

Согласно статье 428 НК РФ, дополнительный тариф страховых взносов применяется в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". А медицинский персонал имеет право на досрочный выход на пенсию по выслуге в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30. То есть, действие статьи 428 на них не распространяется и в отношении их выплат дополнительный тариф не применяется, несмотря на то, что по результатам СОУТ условия труда признаны вредными. Однако, есть ряд должностей в учреждениях здравоохранения, занятость в которых относится к пунктам 1 и 2 части 1 статьи 30. Они указаны в списках, утвержденных Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10. Например, врачи – рентгенологи (Список 1), средний и младший медицинский персонал в инфекционных отделениях (Список 2). На выплаты работников, занятых на таких должностях, взносы по дополнительному тарифу следует платить.

Елена Кулакова,
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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