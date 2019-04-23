4523 апреля 2019

При проверке расчета по страховым за 1 квартал перед отправкой по ТКС программа выдает предупреждения, что сумма исчисленных страховых взносов (строка 240) по месяцу 02 не равна произведению базы для исчисления страховых взносов (строка 220) на тариф, соответствующий коду категории застрахованного лица (строка 200). И так по всем сотрудникам. Как это исправить?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Исправлять ничего не надо, предупреждение проигнорировать, так как это некорректная проверка (не соответствует контрольным соотношениям). Согласно статье 431 НК РФ страховые взносы исчисляются по каждому физическому лицу по итогам каждого календарного месяца исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. В контрольных соотношениях (Письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@ «О направлении контрольных соотношений») это правило приведено в виде формул:

  • ст. 240 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ст. 220 (1 месяц оп) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов»;
  • ст. 240 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) + ст. 220 (2 месяц оп)) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов») - ст. 240 (1 месяц оп);
  • ст. 240 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) 3 + ст. 220 (2 месяц оп) + ст. 220 (3 месяц оп)) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов») - (ст. 240 (1 месяц оп) + ст. 240 (2 месяц оп)).

То есть, исчисление взносов и проверка сумм в Разделе 3 расчета не должны выполняться простым умножением базы за месяц на тариф.

Елена Кулакова, 
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.