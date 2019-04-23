отвечает:

Исправлять ничего не надо, предупреждение проигнорировать, так как это некорректная проверка (не соответствует контрольным соотношениям). Согласно статье 431 НК РФ страховые взносы исчисляются по каждому физическому лицу по итогам каждого календарного месяца исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. В контрольных соотношениях (Письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@ «О направлении контрольных соотношений») это правило приведено в виде формул:

ст. 240 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ст. 220 (1 месяц оп) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов»;

ст. 240 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) + ст. 220 (2 месяц оп)) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов») - ст. 240 (1 месяц оп);

«соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов») - ст. 240 (1 месяц оп); ст. 240 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) 3 + ст. 220 (2 месяц оп) + ст. 220 (3 месяц оп)) * «соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов») - (ст. 240 (1 месяц оп) + ст. 240 (2 месяц оп)).

То есть, исчисление взносов и проверка сумм в Разделе 3 расчета не должны выполняться простым умножением базы за месяц на тариф.

Елена Кулакова,

эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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