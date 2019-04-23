3623 апреля 2019

ИП зарегистрирован в Москве, а деятельность ведет в Московской области, где поставлен на учет, и имеет сотрудников. По ошибке расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ отправлены по ТКС в Московскую инспекцию, вместо инспекции в области. До 30 апреля есть еще время сдать отчеты в нужную инспекцию. А как отозвать РСВ и 6-НДФЛ из Московской инспекции?

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отвечает:

Расчет по страховым взносам «отзывать» не надо, он отправлен по назначению.

Согласно пункту 7 статьи 431 НК РФ расчет по страховым взносам представляется в налоговый орган по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. То есть, в данном случае в инспекцию по месту жительства в Москве.

А вот 6-НДФЛ надо представить по месту ведения деятельности (абзац 6 п.2 статьи 230 НК РФ). Чтобы аннулировать расчет 6-НДФЛ в Московской инспекции, надо отправить туда корректировочный 6-НДФЛ с нулевыми показателями.

Елена Кулакова, 
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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