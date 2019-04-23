5023 апреля 2019

По результатам выездной проверки ФСС не приняли к зачету суммы по больничным листам за 2018 год по двум сотрудникам (у одного неверно посчитали стаж, у другого завысили среднедневной заработок). Надо ли пересдавать расчет по страховым взносам? Если пересдавать, то какие разделы править?

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отвечает:

Если территориальный орган ФСС вынес решение о непринятии расходов к зачету, то необходимо уточнить данные о суммах расходов в расчете по страховым взносам на сумму неподтвержденных расходов (пиcьмо Минфина и ФНС от 5 марта 2018 г. N ГД-4-11/4193@). В уточненном расчете (за отчетные периоды, в которых производились выплаты не принятых к зачету пособий) нужно уменьшить сумму расходов в строке 070 приложения 2 к разделу 1. При этом увеличится значение в строке 090 приложения 2 и, соответственно, изменятся показатели в строках 110-123 раздела 1 (увеличится сумма к уплате либо уменьшится сумма превышения расходов). Также, следует уменьшить сумму пособий в приложении 3 к разделу 1. В подразделах 1.1 и 1.2, в приложении 2 и в персонифицированных сведениях сотрудников (раздел 3) откорректировать суммы базы для начисления взносов и сами взносы. Если сотрудники вернут излишне выплаченные суммы пособий, то доначисление взносов не потребуется, и тогда откорректировать только суммы выплат и базы.

Елена Кулакова, 
эксперт системы Контур.Экстерн компании СКБ Контур

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