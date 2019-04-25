Компании не придется хранить два экземпляра книг продаж и покупок.

Информацию о счетах-фактурах после окончания налогового периода компания отражает в дополнительных листах книги покупок или продаж. Это касается и записей об аннулировании или исправлении счетов‑фактур.

Дополнительные листы прикладывают к книге за квартал, в котором зарегистрировали первичный счет-фактуру, сведения о котором потребовалось исправить [п. 24 Правил, утв. приложением 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137].

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