Присвоить очередной разряд за победу в конкурсе нельзя (ст. 143, 191 ТК). По общему правилу, разряд присваивают после того, как сотрудник сдаст квалификационный экзамен. Он включает теоритическую часть и отдельные виды самостоятельных работ по разделам «Примеры работ» или «Характеристика работ» для конкретного разряда.

При этом победу сотрудника в конкурсе профессионального мастерства вы вправе учесть при решении вопроса о присвоении разряда квалификационной комиссией организации (п. 8, 10, 14 Общих положений, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30).

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