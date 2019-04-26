Это зависит от того, указан ли у вас конкретный вид поощрения за определенные достижения сотрудников в локальном нормативном акте. Форму и вид поощрения организация устанавливает самостоятельно. Если локальный акт не предусматривает определенный вид поощрения за конкретное достижение, то у сотрудника нет оснований обжаловать ваше решение. Однако если вы закрепили материальные поощрение в локальном акте, работник вправе потребовать более достойное вознаграждение за свои заслуги. Суд может удовлетворить его требования.

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