4726 апреля 2019

Мы объявили сотруднику благодарность за профессиональные заслуги. Однако он не согласен с таким видом поощрения. Просит выразить поощрение в материальном эквиваленте, грозится обжаловать наше решение в суде. Как нам быть в этом случае?

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отвечает:

Это зависит от того, указан ли у вас конкретный вид поощрения за определенные достижения сотрудников в локальном нормативном акте. Форму и вид поощрения организация устанавливает самостоятельно. Если локальный акт не предусматривает определенный вид поощрения за конкретное достижение, то у сотрудника нет оснований обжаловать ваше решение. Однако если вы закрепили материальные поощрение в локальном акте, работник вправе потребовать более достойное вознаграждение за свои заслуги. Суд может удовлетворить его требования.

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