Сдайте СЗВ‑М на сотрудника.

Компания включает в отчет СЗВ‑М всех сотрудников, с которыми действует трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). При этом не имеет значения, получал ли работник выплаты в течение месяца, за который отчитывается компания. Если с сотрудником действовал контракт, за него нужно отчитаться в ПФР.

Дополните СЗВ‑М. Формально исправить без штрафа можно только те сведения, которые уже есть у ПФР (п. 39 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н). То есть, если компания дополнит СЗВ‑М, специалисты фонда выпишут штраф независимо от того, кто нашел ошибку в отчетности. В суде удавалось доказать, что это незаконно (определение Верховного суда от 05.09.2018 № 303-КГ18-5702).

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