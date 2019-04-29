3029 апреля 2019

Сотрудник уже больше месяца не появлялся на работе. На звонки не отвечает, на письменные запросы тоже. Пока мы не выясним, что произошло, руководство не планирует увольнять работника. Мы не стали включать сотрудника в СЗВ-М. Теперь сомневаемся, верно ли мы поступили?

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отвечает:

Сдайте СЗВ‑М на сотрудника.

Компания включает в отчет СЗВ‑М всех сотрудников, с которыми действует трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). При этом не имеет значения, получал ли работник выплаты в течение месяца, за который отчитывается компания. Если с сотрудником действовал контракт, за него нужно отчитаться в ПФР.

Дополните СЗВ‑М. Формально исправить без штрафа можно только те сведения, которые уже есть у ПФР (п. 39 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н). То есть, если компания дополнит СЗВ‑М, специалисты фонда выпишут штраф независимо от того, кто нашел ошибку в отчетности. В суде удавалось доказать, что это незаконно (определение Верховного суда от 05.09.2018 № 303-КГ18-5702).

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