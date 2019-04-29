Сотрудники не обязаны сообщать о подарках и знаках внимания работодателю или непосредственному руководителю. Работник вправе их принимать от клиентов и других лиц, с которыми он контактирует в процессе работы. Тем более что закон не регламентирует порядок получения таких подарков.

Вместе с тем некоторые компании сами разрабатывают внутренний регламент в отношении подарков. Например, запрещают принимать презенты свыше определенной суммы. Это помогает исключить подкуп и взяточничество, а сотрудники не злоупотребляют своим служебным положением. Если вы хотите ограничить поток презентов, пропишите нормы в локальном акте, например в ПВТР или кодексе корпоративной этики. С ним нужно ознакомить новых сотрудников при приеме на работу.

Чтобы предотвратить коррупцию, особый порядок получения и уведомления о подарках предусмотрен для муниципальных и государственных служащих, а также для иных лиц, которые замещают эти должности.

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