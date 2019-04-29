Проведите инвентаризацию до того, как учредители утвердят годовую бухгалтерскую отчетность. Инвентаризацию компания может провести как в декабре, так и после 1 января. До даты утверждения бухгалтерской отчетности компания вправе учесть недостачи и излишки за счет финансовых результатов года. Не важно, какая дата будет в инвентаризационной описи. Главное, чтобы бухгалтерские записи по итогам пересчета вы отразили декабрем.

Не спешите проводить собрание акционеров по итогам года. Если учредители утвердили отчетность сразу после ее сдачи в ИФНС, то пересмотреть баланс уже не получится (ПБУ 22/2010). Если все же нарушить это правило, аудиторы справедливо укажут на ошибку или пропуск в учете.

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