4429 апреля 2019

Мы не провели инвентаризацию основных средств и запасов до конца года, в январе тоже не успели. В прошлом году была аналогичная ситуация. Аудиторы сделали замечание, что мы неправомерно учли результаты инвентаризации в финансовом результате. Что делать?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Проведите инвентаризацию до того, как учредители утвердят годовую бухгалтерскую отчетность. Инвентаризацию компания может провести как в декабре, так и после 1 января. До даты утверждения бухгалтерской отчетности компания вправе учесть недостачи и излишки за счет финансовых результатов года. Не важно, какая дата будет в инвентаризационной описи. Главное, чтобы бухгалтерские записи по итогам пересчета вы отразили декабрем.

Не спешите проводить собрание акционеров по итогам года. Если учредители утвердили отчетность сразу после ее сдачи в ИФНС, то пересмотреть баланс уже не получится (ПБУ 22/2010). Если все же нарушить это правило, аудиторы справедливо укажут на ошибку или пропуск в учете.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.