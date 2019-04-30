Возьмите у работников заявления и внесите новое условие в трудовые договоры.

Компания вправе с согласия работников выдавать часть зарплаты в натуральном виде. Но при условии, что продукция, которой компания заменит денежную выплату, подходит для личного и семейного пользования (подп. «г» п. 54 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). У вас это требование выполняется. Еще одно ограничение — заменять продуктами можно не более 20 процентов от заработка сотрудника (ст. 131 ТК).

Чтобы заменить часть зарплаты продуктами, получите от каждого сотрудника письменное согласие в свободной форме. Затем подпишите с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам (ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 2 ст. 131 ТК). Если вы хотите заменить выплату только на время, сроки можно сразу прописать в документах.

Вы можете отдавать ваши товары по себестоимости либо рыночным ценам. Из цен рассчитайте, какое количество продуктов положено каждому работнику. Завышать стоимость продуктов для сотрудников нельзя (п. 54 постановления № 2).

Если вы нарушите правила выдачи зарплаты в натуральной форме, трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на 50 тыс. руб., а директора на 20 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Кроме того, если проверяющие докажут, что руководитель занижал зарплату из собственной корысти, его могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 145.1 УК).

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