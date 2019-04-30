По какой форме сдать расчет по взносам компании на упрощенке?

Налоговики не успели поменять форму расчета и порядок заполнения. Заполняйте ту, которую сдавали в прошлом году (утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551).

Но чиновники выпустили новые разъяснения, как заполнить расчет. Они касаются компаний, которые с 2019 года потеряли право на пониженные взносы (письмо ФНС от 26.12.2018 № БС-4-11/25633). Такие организации указывают код 01 в строке 001 «Код тарифа плательщика» приложения 1 к разделу 1 расчета. Коды 08, 09, 12 исключили. Кроме этого теперь не действуют коды «ПНЭД», «ВЖЭД» и «ВПЭД».

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