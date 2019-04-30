1630 апреля 2019

В честь профессионального праздника несколько наших сотрудников получили государственные и ведомственные награды. Теперь они имеют право на звание «Ветеран труда». Какие действия предпринять работодателю?

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отвечает:

Документы на звание «Ветеран труда» сотрудник подает лично в учреждение соцзащиты по месту своего жительства. Работодатель в процедуре участия не принимает. Он лишь обязан предоставить копии документов, которые могут понадобиться сотруднику для оформления звания, например те, что подтверждают трудовой стаж (ст. 62 ТК). Конкретный перечень бумаг, которые нужно оформить, работник может узнать на сайте соцзащиты или непосредственно в данной инстанции. Процедура рассмотрения может занимать до 35 дней. О решении заявителя известят в письменном виде. После того как работнику присвоят звание «Ветеран труда», он получит удостоверение.

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