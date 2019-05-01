Это зависит от того, каким способом покупатель оплатит автомобиль.

Компания пробивает чек, если получает от покупателя деньги за товары. Причем провести операцию по онлайн-кассе нужно, если «физик» рассчитывается с компанией наличными либо в безналичном порядке (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). То есть пробить чек требуется, если покупатель платит картой, в том числе через онлайн-банк (письмо Минфина от 25.06.2018 № 03-01-15/43595).

Есть способ оплаты, при котором пробивать чек не потребуется. Компания вправе не использовать онлайн-кассу, если «физик» внесет деньги за автомобиль через операционную кассу банка. Такое исключение действует до 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>