91 мая 2019

Сотрудник написал заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск. Через два дня принес второе заявление – на ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Даты отпуска в заявлениях совпадают. Как правильно оформить кадровые документы на отпуск с последующим увольнением?

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отвечает:

Попросите сотрудника письменно отозвать первое заявление на отпуск, а на основании второго заявления оформите две кадровых процедуры: предоставление ежегодного отпуска и увольнение.

Компания вправе предоставить работнику отпуск с последующим увольнением на основании его заявления (ст. 127 ТК). Далее кадровик готовит приказ и другие документы для увольнения (ст. 84.1 ТК). Среди унифицированных форм документа приказа о предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением нет. Оформить его можно двумя приказами: о предоставлении отпуска и о прекращении трудового договора. Также компания вправе оформить один приказ о предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением в произвольной форме.

Независимо от того, как вы оформите отпуск с последующим увольнением – одним или двумя приказами, работодатель обязан оформить две записки-расчета об отпуске и об увольнении. Датой увольнения сотрудника будет последний день отпуска. Поэтому трудовую книжку, справку о заработке и другие документы выдайте в последний рабочий день перед отпуском.

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