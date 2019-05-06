476 мая 2019

За две недели до отпуска по графику работник не направил в срок документы контрагенту, в связи с чем работодатель потребовал это объяснить. Сотрудник признал вину и письменно подтвердил, что забыл отправить все вовремя. В пятницу непосредственный руководитель принял решение привлечь работника к дисциплинарной ответственности, но с понедельника тот ушел в отпуск. Вправе ли мы наказать работника во время ежегодного отпуска?

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отвечает:

Нет не вправе, в случае трудового спора суд встанет на сторону работника и признает неправомерным взыскание (апелляционные определения Владимирского областного суда от 19.08.2014 по делу № 33-2817/2014, Волгоградского областного суда от 26.08.2016 по делу № 33-11698/2016). Суды указывают, что дисциплинарное взыскание можно объявить только в период, когда сотрудник выполняет трудовые обязанности. Во время отпуска и временной нетрудоспособности работник освобожден от должностных обязанностей, но за ним сохраняется место работы (ст. 114, 183 ТК). Поэтому объявляйте замечание или выговор после того, как работник выздоровеет или выйдет из отпуска.

Время болезни и отпуска не входит в месячный срок, в течение которого работодатель вправе объявить замечание (ч. 3 ст. 193 ТК). Дождитесь первого рабочего дня сотрудника после отпуска и оформите в этот день приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности.

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