По вычетам НДФЛ действуют лимиты.

Для социальных вычетов, в том числе на лечение, действует лимит в 120 тыс. руб. в год. Исключение — вычет на дорогостоящее лечение. Для него суммовых ограничений нет (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).

Проверьте, считается ли дорогостоящим лечение, которое вы оплатили. Для этого используйте перечень, утв. постановлением Правительства от 19.03.2001 № 201. Если услуг нет в списке, то инспекторы законно отказываются предоставить по ним вычет в полной сумме.

Также проверьте, хватит ли для вычетов вашего дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 процентов. Вычеты предоставляют только по доходам того периода, когда оплатили лечение. Переносить их нельзя (письмо Минфина от 20.03.2018 № 03-04-05/17128).

Кроме того, проверьте справку об оплате за лечение. Такую справку выдают все медицинские организации, у которых есть лицензия.

Если выполняются все условия для вычета, на отказ инспекции подайте жалобу в УФНС. Поясните, что лимитов по дорогостоящему лечению нет.

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