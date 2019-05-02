282 мая 2019

Три месяца назад мы приняли на работу сотрудницу. В начале июля она сообщила нам, что беременна и планирует вначале уйти в ежегодный отпуск, а после в отпуск по беременности и родам. Должен ли работодатель оформить ежегодный отпуск, если сотрудница еще не отработала шесть месяцев?

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отвечает:

Компания обязана предоставить ежегодный отпуск беременной женщине по ее заявлению (ст. 260 ТК). Получить ежегодный оплачиваемый отпуск работница может перед отпуском по беременности и родам, после него или после отпуска по уходу за ребенком. На основании стажа работы в компании работодатель не вправе отказать сотруднице в ежегодном отпуске (ч. 3 ст. 122 ТК).

В первый год работы и до истечения шестимесячного срока работодатель предоставляет ежегодный отпуск авансом. Трудовой кодекс прямо не устанавливает, обязана ли компания предоставлять отпуск частично или полностью, если сотрудник отработал шесть месяцев или меньше. В письме Роструд высказал позицию, что отпуск необходимо предоставлять полностью, вне зависимости от фактического времени работы (письмо от 24.12.2007 № 5277-6-1). Роструд обосновал свое мнение тем, что Трудовой кодекс не предусматривает предоставление ежегодного отпуска, пропорционально отработанному времени. Поэтому если беременная сотрудница настаивает на отпуске продолжительностью 28 календарных дней, рекомендуем предоставить его в полном объеме.

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