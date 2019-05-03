Если сотрудник принес больничный лист, который закрыли в нерабочий день, примите его к оплате в общем порядке. Медицинская организация выдает листок нетрудоспособности в день обращения, либо в день выздоровления (п. 6 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н, далее – Порядок). При этом врач может закрыть больничный и в общепринятый нерабочий день, например в субботу или воскресенье, если эти дни рабочие для поликлиники.

Больничное пособие выплатите за весь период болезни, который указан в больничном листе, в том числе и за выходной. Исключение составляют периоды, за которые пособие не положено. Например, когда сотрудника отстранили от работы без выплаты зарплаты, заключили под стражу и пр. (ч. 1, 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, далее – Закон № 255-ФЗ, п. 14 Порядка, письмо ФСС от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848).

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