Все зависит от того, какие условия вы записали в трудовых договорах с сотрудниками.

Оценку обязаны проводить все компании не реже чем раз в пять лет. Причем проверять необходимо рабочие места всех сотрудников, с которыми у компании заключен трудовой договор.

Оценивать не требуется лишь условия труда дистанционных работников и надомников (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). Проверьте трудовые контракты сотрудников. Если в них прописали, что рабочее место офис или квартира, пригласите оценщиков. Не важно, что ваша компания зарегистрирована в квартире директора.

Безопаснее допустить в квартиру экспертов по спецоценке условий труда и не препятствовать им. Иначе организацию могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП). Ведь от спецоценки освободили только места тех, кто работает дома.

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