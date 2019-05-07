Да, бонусы сотрудникам облагаются НДФЛ.

Компания проводит стимулирующие акции, чтобы увеличить потребительскую активность и объемы продаж. С 2017 года бонусы по программам лояльности не облагаются НДФЛ [п. 68 ст. 217 НК]. Но только в том случае, если этот вид дохода получили клиенты, с которыми у компании нет трудовых отношений.

Ваша компания запускает программу лояльности для сотрудников. Выплаты в их пользу можно считать дополнительным вознаграждением за труд.

Доход в виде бонусов, если его получают работники, по-прежнему облагается НДФЛ [п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 211 НК, письма Минфина от 21.09.2018 № 03-04-06/67810, от 28.10.2016 № 03-04-06/63135].

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