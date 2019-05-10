Даты начала болезни и выдачи больничного листа могут не совпадать лишь в исключительных случаях. Например, по решению врачебной комиссии при обращении в поликлинику или при вызове врача на дом, когда день начала болезни может предшествовать дате выдачи больничного. Еще вариант – если пациента направляют в медицинскую организацию из здравпункта, тогда дата начала болезни – это день обращения в здравпункт.

Кроме того, дата начала болезни может не совпадать с днем выдачи листка нетрудоспособности членам семьи, которые попеременного ухаживают за больным ребенком. А также при оформлении больничного листа сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения зарплаты и др.

Дата освобождения от работы может быть и позже дня выдачи больничного, если сотрудник обратился за медицинской помощью в конце рабочего дня, и только по его желанию. В этом случае работника освободят от работы на следующий день после обращения в медучреждение (п. 14–16, 22, 36 Порядка).

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