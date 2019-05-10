1110 мая 2019

18 апреля сотрудник не вышел на работу и сообщил, что заболел. Однако в больничном, который он представил, стоит дата начала болезни 19 апреля. Это ошибка медицинской организации?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Даты начала болезни и выдачи больничного листа могут не совпадать лишь в исключительных случаях. Например, по решению врачебной комиссии при обращении в поликлинику или при вызове врача на дом, когда день начала болезни может предшествовать дате выдачи больничного. Еще вариант – если пациента направляют в медицинскую организацию из здравпункта, тогда дата начала болезни – это день обращения в здравпункт.

Кроме того, дата начала болезни может не совпадать с днем выдачи листка нетрудоспособности членам семьи, которые попеременного ухаживают за больным ребенком. А также при оформлении больничного листа сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения зарплаты и др.

Дата освобождения от работы может быть и позже дня выдачи больничного, если сотрудник обратился за медицинской помощью в конце рабочего дня, и только по его желанию. В этом случае работника освободят от работы на следующий день после обращения в медучреждение (п. 14–16, 22, 36 Порядка).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.