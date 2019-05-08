Если медучреждение заполнило больничный лист шариковой ручкой, то он испорчен. Вместо него сотруднику нужно обратиться за дубликатом документа (абз. 5 п. 56 Порядка). Если таким образом заполнили раздел «Заполняется работодателем», то возможны два варианта действий.

Первый вариант предлагают специалисты ФСС. Записи, которые внесли шариковой ручкой, аккуратно зачеркните одной черной чертой. На оборотной стороне больничного повторите эти записи гелевой или чернильной ручкой черного цвета печатными заглавными буквами. Внесите запись «Исправленному верить», а затем заверьте исправления подписью ответственного лица и печатью организации (абз. 4 п. 65 Порядка).

Второй вариант – не вносить исправления, поскольку в документе нет иных ошибок. Дело в том, что территориальные органы ФСС могут временно принимать к оплате листки нетрудоспособности с техническими нарушениями, в том числе заполненные шариковой ручкой. При условии, что такие ошибки не влияют на величину пособия. При этом они не должны припятствовать их обработке в ручном режиме до учета в электронной системе. (письмо ФСС от 29.04.2013 № 14-15/10/5851). Позиции ФСС в разных регионах могут отличаться. Поэтому рекомендую дополнительно обратиться за разъяснением в местное отделение фонда.

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