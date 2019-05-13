Если больничный лист потеряли после того, как оплатили, ФСС, скорее всего, откажет в признании расходов. Чтобы этого не произошло, нужно получить дубликат листка нетрудоспособности. Для этого обратитесь в территориальное подразделение Минздрава с заявлением или к сотруднику, чей больничный был утерян. Однако не исключено, что получить дубликат не удастся.Во-первых, утеря листка нетрудоспособности работодателем – не основание оформлять дубликат (п. 56, 57 Порядка). Во-вторых, сотрудник не обязан восстанавливать утерянный работодателем документ. Это бремя компании.

Если вы сделали все возможное, чтобы восстановить утерянный больничный, и зафиксировали свои действия документально, попробуйте обратиться в суд. В судебной практике есть примеры решений, когда подтверждают правомерность зачета пособий без больничного, например, справками и письмами из медучреждений, расчетами пособий по временной нетрудоспособности, копиями их корешков (постановление ФАС Уральского округа от 28.06.2013 № Ф09-6578/13, определение Верховного суда от 04.04.2016 № 304-КГ16-2017). При этом есть решения с противоположными выводами (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 № А50-19703/2011).

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