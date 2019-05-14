Нет, не обязательно. В строке «Фамилия и инициалы руководителя» укажите одного из следующих людей:

руководителя подразделения;

руководителя головной организации, если отсутствуют подразделения;

иное лицо, действующее по доверенности;

страхователя – физическое лицо.

Сотрудники, которых вы укажете в строках «Фамилия и инициалы руководителя» и «Фамилия и инициалы главного бухгалтера», подписывают больничный листок. Для этого они проставляют свою подпись в одноименном поле «Подпись» напротив своей фамилии (абз. 28, 29 п. 66 Порядка, п. 12 письма ФСС от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956).

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