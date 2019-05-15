2015 мая 2019

Сельхозпроизводитель сбывает продукцию через торговые сети. С ними заключены договоры поставки. По условиям таких соглашений ритейлеры возвращают непроданные товары производителю. Иногда торговые сети уничтожают просроченные продукты, которые не удалось реализовать. Производитель возмещает расходы на такие мероприятия. Слышала, что нужно пересмотреть подобные условия в договорах. В какой срок и что переделать?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Действительно, договоры с торговыми сетями надо пересмотреть. Необходимо исключить условия о возврате непроданных продовольственных товаров, срок годности которых 30 дней или еще меньше. Заменять продукты такими же или возмещать их стоимость тоже запрещено. Кроме того, теперь запрещено возмещать расходы, связанные с  уничтожением непроданных продуктов. Такие правила действуют для договоров с 9 декабря 2018 года (Федеральный закон от 28.11.2018 № 446-ФЗ). То есть контракты, которые сельхозпроизводитель заключил с сетями начиная с этой даты, должны соответствовать новым правилам. Если договор стороны подписали раньше, привести его в соответствие с новым законом нужно не позже 6 июня 2019 года.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.