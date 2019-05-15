Действительно, договоры с торговыми сетями надо пересмотреть. Необходимо исключить условия о возврате непроданных продовольственных товаров, срок годности которых 30 дней или еще меньше. Заменять продукты такими же или возмещать их стоимость тоже запрещено. Кроме того, теперь запрещено возмещать расходы, связанные с уничтожением непроданных продуктов. Такие правила действуют для договоров с 9 декабря 2018 года (Федеральный закон от 28.11.2018 № 446-ФЗ). То есть контракты, которые сельхозпроизводитель заключил с сетями начиная с этой даты, должны соответствовать новым правилам. Если договор стороны подписали раньше, привести его в соответствие с новым законом нужно не позже 6 июня 2019 года.

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