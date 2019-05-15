Восстановите дивиденды в составе чистой прибыли. Доходы не учитывайте.

Компания обязана выплатить дивиденды в течение 60 дней после решения выдать деньги (п. 3 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Учредитель вправе в течение трех лет обратиться за деньгами, если не получил их сразу. Компания в уставе может прописать более долгий срок, но не свыше пяти лет.

Дивиденды надо восстановить в составе чистой прибыли, если в течение срока за ними никто не обратился (п. 4 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).

Эти суммы не считаются доходом для налога на прибыль (решение ФНС от 15.09.2017 № СА-4-9/18526@). Ведь дивиденды распределяют из суммы, которая осталась в распоряжении компании после уплаты налога.

НДФЛ пересчитывать не нужно. Датой дохода считается день, когда компания выдает деньги (п. 1 ст. 223 НК). Это правило касается и дивидендов в пользу «физика» от российской организации. Выплаты не было, и вы не удерживали налог.

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