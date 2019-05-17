1117 мая 2019

Компании будут списывать расходы на имущество. Срок полезного использования на время консервации продлевать не придется. Сейчас это обязательно. А как поступить, если консервация началась до поправок, а закончилась, когда они уже действуют?

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отвечает:

После расконсервации продлите срок полезного использования в зависимости от периода консервации. Минимум на четыре месяца (п. 3 ст. 256 НК).

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