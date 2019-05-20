Штрафа не будет.

Днем представления декларации считают дату ее отправки (п. 4 ст. 80 НК). Но, если декларация не пройдет форматно‑логический контроль, контролеры ее не примут и сообщат об ошибке. В уведомлении инспекция должна назвать причину отказа принять расчет. В таком случае компания вправе сдать расчет с номером корректировки 001.

Даже если сдать исправленный расчет после срока сдачи отчетности, штрафа не будет. Ведь компания отправила его повторно взамен отчета с ошибками. Контролеры должны принять декларацию, а проверять ее достоверность уже на камеральной проверке (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.08.2018 № Ф04-3470/2018).

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