4720 мая 2019

Компания сдала 6‑НДФЛ в региональные инспекции по трем филиалам. На один из отчетов пришел ответ с просьбой сдать отчет еще раз. Отправили документ еще раз, но получили ответ, что отчет уже сдали. Организацию оштрафуют?

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отвечает:

Штрафа не будет.

Днем представления декларации считают дату ее отправки (п. 4 ст. 80 НК). Но, если декларация не пройдет форматно‑логический контроль, контролеры ее не примут и сообщат об ошибке. В уведомлении инспекция должна назвать причину отказа принять расчет. В таком случае компания вправе сдать расчет с номером корректировки 001.

Даже если сдать исправленный расчет после срока сдачи отчетности, штрафа не будет. Ведь компания отправила его повторно взамен отчета с ошибками. Контролеры должны принять декларацию, а проверять ее достоверность уже на камеральной проверке (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.08.2018 № Ф04-3470/2018).

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