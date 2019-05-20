4120 мая 2019

Какие работы запрещается поручать женщинам в сельском хозяйстве?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Женщинам в сельском хрзяйстве запрещается поручать: 

  • выполнение операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств (в возрасте до 35 лет);
  • обслуживание быков-производителей, жеребцов-производителей, хряков;
  • погрузка и разгрузка животных, конфискатов и патологического материала;
  • работа в колодцах, жижесборниках и цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях;
  • работа трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства;
  • работа водителями грузовых автомобилей;
  • съемка шкур с неживого крупного рогатого скота, лошадей и разрубка туш;
  • транспортировка, погрузка и разгрузка ядохимикатов;
  • укладка дренажных трубок вручную.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.