Какие работы запрещается поручать женщинам в сельском хозяйстве?

Женщинам в сельском хрзяйстве запрещается поручать:
- выполнение операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств (в возрасте до 35 лет);
- обслуживание быков-производителей, жеребцов-производителей, хряков;
- погрузка и разгрузка животных, конфискатов и патологического материала;
- работа в колодцах, жижесборниках и цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях;
- работа трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства;
- работа водителями грузовых автомобилей;
- съемка шкур с неживого крупного рогатого скота, лошадей и разрубка туш;
- транспортировка, погрузка и разгрузка ядохимикатов;
- укладка дренажных трубок вручную.
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