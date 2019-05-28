Трудовое законодательство прямо не разрешает использовать отлагательные условия для заключения договора. Чтобы избежать рисков, ориентируйтесь на ст. 59 ТК, которая позволяет проводить увязку между срочными проектами и трудовыми договорами.

Статья 61 ТК прямо указывает, что дата начала работы должна определяться конкретным днем. Но судебная практика допускает возможность использования отлагательных условий.

В одном из пунктов договора было указано, что он вступает в силу после прохождения работником предварительного медицинского обследования. Заключение о состоянии здоровья работник не получил. В связи с этим у работодателя не возникла обязанность по выплате ему зарплаты (определение Краснодарского краевого суда от 12.07.2012 по делу № 33–12080/12). К аналогичному выводу приходили и другие суды (постановление 4 ААС от 28.06.2012 по делу № А58-7893/2008).

Существует позиция ВС, которая может быть использована против работодателя. Суд отметил, что факт заключения трудового договора свидетельствует о возникновении между сторонами правоотношений по трудоустройству, предшествующих возникновению трудовых отношений и заканчивающихся в момент, когда работник приступил к осуществлению трудовой функции, а работодатель допустил его к работе, что и является правообразующим фактором, с наступлением которого у сторон возникают трудовые права и обязанности (определение ВС от 18.02.2010 № 4-В09-54).

В отсутствие однозначных указаний закона и судебной практики нельзя рекомендовать заключать трудовой договор в данной ситуации с отлагательным условием. Такое условие договора несет в себе серьезные риски.

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