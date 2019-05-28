6928 мая 2019

Сотрудника отправили в командировку в обособленное подразделение, чтобы организовал майский праздник для работников. Можно ли списать командировочные расходы?

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отвечает:

Это опасно. Чиновники давно считают, что участие командированного работника в культурно-массовых мероприятиях не относится к выполнению служебного поручения (п. 2 письма Минфина от 22.11.2010 № 03-04-06/6-272). Поездка на праздник — не командировка, а затраты на нее — не командировочные расходы (письмо Минфина от 19.09.2014 № 03-04-06/46968). Это касается и стоимости проезда, и расходов на проживание в другом городе, и суточных.

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