Нет, у вас не будет НДС к уплате в бюджет от реализации права на долевое участие.

Реализация имущественных прав облагается НДС [подп. 1 п. 1 ст. 146 НК]. Но в вашем случае налог платить не нужно. При передаче прав на жилые помещения налоговую базу определяют как разницу между продажной стоимостью с учетом налога и расходами на покупку прав [п. 3 ст. 155 НК].

Вы продаете права не дороже, чем приобрели. Если межценовая разница равна нулю или меньше, то налоговая база для НДС отсутствует. Значит, налог начислять не нужно.

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