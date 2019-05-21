Признавать расходы рискованно. При расчете налога на прибыль нельзя учесть расходы на оплату спортивных занятий работников (п. 29 ст. 270 НК). Инспекции такие расходы не принимают. В расходы можно включать стоимость спортинвентаря, приобретение которого связано с производственной деятельностью компании (письмо Минфина от 27.11.2017 № 03-03-06/1/78341). Но защитить подобные затраты в любом случае сложно. Пример — одна охранная компания, которая провела соревнования по пейнтболу. Она только в суде смогла доказать, что потратилась на профессиональную подготовку сотрудников, поэтому расходы обоснованны (постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2011 № А60-30222/2010-С6).

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