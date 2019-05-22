2722 мая 2019

Во время встречи с деловыми партнерами руководитель устроил фейерверк в честь Дня Победы. Можно учесть такие затраты в представительских расходах?

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отвечает:

Затраты на организацию развлечений не относятся к представительским (п. 2 ст. 264 НК, письмо Минфина от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796). В судебной практике есть единичные случаи, когда компаниям удавалось отстоять расходы на фейерверк после деловой встречи с партнерами (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.10.2009 № А32-15960/2008-63/209). Но это исключение из правил, поэтому подобные расходы безопаснее не списывать в налоговом учете.

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