По общему правилу подарки нельзя учитывать в расходах. Но затраты на сувениры, которые вручали потенциальным покупателям, можно учесть как рекламу. Учесть стоимость сувениров можно в пределах норматива — 1 процента годовой выручки от реализации за вычетом НДС (п. 4 ст. 264 НК). Минфин признает рекламными расходы на сувениры, которые компания раздает в офисе или на улице неограниченному числу лиц (письмо от 04.06.2013 № 03-03-06/2/20320).

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