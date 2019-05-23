Да, если соблюдается два условия. Первое — работники получили подарки за трудовые достижения. Второе — вручение ценных подарков предусмотрено трудовыми или коллективным договорами (ст. 191 ТК, п. 2 ст. 255 НК, письмо Минфина от 02.06.2014 № 03-03-06/2/26291). При этом на стоимость подарков нужно начислить страховые взносы, включая взносы на травматизм. Ведь это оплата труда в натуральной форме (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

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