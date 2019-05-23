7523 мая 2019

Подали исковое заявление в суд. Хотим признать недействительной сделку с контрагентом. Госпошлину за подачу иска заплатил наш юрист наличными. Для этого мы выдали сотруднику деньги под отчет. Как отразить уплату пошлины в бухучете?

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отвечает:

Отразите пошлину на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Компания оплачивает госпошлину, чтобы подать исковое заявление в суд. Пошлина по спорам о признании сделки недействительной составляет 6000 руб. (подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК). Госпошлина — это федеральный сбор (п. 10 ст. 13, п. 1 ст. 333.16 НК). Поэтому для ее учета используйте счет 68.

Госпошлину за компанию вправе оплатить ее сотрудник или любой другой «физик» либо другая организация (п. 8 ст. 45 НК, письмо Минфина от 20.07.2017 № 03-05-06-03/46277). Кодекс разрешает оплачивать такой сбор наличными (п. 3 ст. 333.18 НК).

Вы выдали юристу под отчет средства для оплаты пошлины. В учете отразите расчеты с подотчетником. Когда получите авансовый отчет, отразите уплату госпошлины и спишите в прочие расходы (п. 4, 11 ПБУ 10/99). Сделайте проводки:

Дебет 71 Кредит 50
выданы деньги из кассы под отчет юристу компании;

Дебет 68 Кредит 71
уплачена госпошлина за подачу иска в арбитражный суд;

Дебет 91–2 Кредит 68
госпошлина учтена в прочих расходах.

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