Для пересчета возьмите курс на дату, когда утвердили авансовый отчет.

Суточные освобождены от взносов в пределах тех же лимитов, которые действуют для НДФЛ. То есть 700 руб. — для поездок по России и 2500 руб. — для зарубежных командировок (п. 2 ст. 422, п. 3 ст. 217НК). На сумму сверх лимита начислите взносы.

Для страховых взносов датой дохода считают день, когда в пользу работника начислили выплату (п. 1 ст. 424 НК). Как правило, он получает деньги до командировки. Но в этот момент дохода в виде суточных не возникает. Их начислят в день, когда утвердят авансовый отчет по итогам поездки. Именно на эту дату нужно взять курс валюты, в которой выдали деньги сотруднику. Так же считают в Минфине (письмо от 29.05.2017 № 03-15-06/32796).

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