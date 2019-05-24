1924 мая 2019

Несколько сотрудников компании работают в ненормированном режиме. В августе мы запустили новое производство и временно перевели на эту работу одного сотрудника. Ненормированный режим ему отменили. Через месяц сотрудник попросил оформить ему два дня дополнительного отпуска. Удовлетворить ли просьбу сотрудника? Также мы хотим досрочно отменить временный перевод. Как это оформить?

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отвечает:

Вы должны предоставить дополнительный отпуск сотруднику за работу в ненормированном режиме. Неважно, что работу в таком режиме временно отменили. Право на отпуск возникает с момента, когда сотрудник начал работать в ненормированном графике. При этом не имеет значения, сколько времени он отработал в этих условиях (письмо Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1).

Трудовой кодекс не регулирует правило на случай, когда досрочно прекращают временный перевод. Предлагаем следующий алгоритм действий. Если срок соглашения о временном переводе не истек, подпишите с работником соглашение к трудовому договору об изменении срока временного перевода. В документе согласуйте новую дату. Составьте приказ о прекращении временного перевода. Отразите в нем, с какой даты прекращаете временный перевод и работник приступает к работе в ненормированном режиме. Запись в трудовую книжку и личную карточку о переводе вносить не нужно (ч. 4 ст. 66 ТК, Указания, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

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