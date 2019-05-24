Вы должны предоставить дополнительный отпуск сотруднику за работу в ненормированном режиме. Неважно, что работу в таком режиме временно отменили. Право на отпуск возникает с момента, когда сотрудник начал работать в ненормированном графике. При этом не имеет значения, сколько времени он отработал в этих условиях (письмо Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1).

Трудовой кодекс не регулирует правило на случай, когда досрочно прекращают временный перевод. Предлагаем следующий алгоритм действий. Если срок соглашения о временном переводе не истек, подпишите с работником соглашение к трудовому договору об изменении срока временного перевода. В документе согласуйте новую дату. Составьте приказ о прекращении временного перевода. Отразите в нем, с какой даты прекращаете временный перевод и работник приступает к работе в ненормированном режиме. Запись в трудовую книжку и личную карточку о переводе вносить не нужно (ч. 4 ст. 66 ТК, Указания, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

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